Возвращение на пьедестал

Главными действующими лицами команды Азербайджана на турнире "Большого шлема" в Анталье стали дзюдоисты, которые проводили свой первый старт года. Возвращение для Саида Моллаи (81 кг) ознаменовалось завоеванием серебряной награды, тогда как Хидаят Гейдаров (73 кг) начал сезон с бронзы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, у отсутствия ведущих атлетов на международной арене были свои причины. Например, Моллаи проходил реабилитацию после операции на локте, но довольно быстро набирал форму, вместе с Хидаятом принял участие в сборах в Париже и Японии. При этом он улучшал технико-тактические навыки и можно сказать, что в Анталье представил обновленную версию стиля своей борьбы.

Уже первые схватки на турецком татами показали, как Саид соскучился по соревновательному драйву: по полторы минуты на встречу понадобилось ему, чтобы дойти до полуфинала. Причем, среди обыгранных конкурентов оказались такие непростые соперники, как Болор-Очир Герелтуя (Монголия) и Франк Де Витт (Нидерланды). В полуфинале наш дзюдоист в "golden score" выиграл у Шарофиддина Болтабоева (Узбекистан), а в решающей встрече противостоял Маттиасу Кассе, которого дважды обыгрывал в прошлом году: в финале "Большого шлема" в Баку и в полуфинале "Мастерса" в Иерусалиме. Как и в Израиле, судьба поединка в Анталье определялось в дополнительное время, но на этот раз удачливее оказался бельгиец. Тогда как для Моллаи его первый турнир года оказался прекрасной проверкой, которая показала, что спортсмен находится в хорошем тонусе в преддверии майского чемпионата мира в Дохе.

Между тем, возвращение Гейдарова оказалось бронзовым. Начав турнир с победы над Эрденебаяром Батзая (Монголия), он прошел еще два круга и добрался до полуфинала, где его поджидал Мануэль Ломбардо. В прошлом году соперники встречались в четвертьфинале мундиаля, где сильнее оказался итальянец. И очередная схватка сложилась в пользу соперника, выигравшего с преимуществом в "вадза-ари". А Гейдаров взял свой минимум в малом финале, где боролся со своим товарищем по команде Нурланом Османовым, который приятно удивил, вмешавшись в борьбу за медаль "Большого шлема". Нурлан довел встречу до дополнительного времени, где сказался опыт Хидаята.

Но турнир, безусловно, идет в зачет обоим - Гейдаров открыл счет своим медалям, а Османов все увереннее чувствует себя в элите. Ранее он прошел два круга на "Большом шлеме" в Тбилиси, теперь же стал пятым в Анталье, пройдя трех соперников, включая крепкого итальянца Джованни Эспозито, а в четвертьфинале уступил чемпиону мира Цогбатару Ценд-Очиру.

Среди других результатов можно выделить седьмое место Назира Талыбова (60 кг), одержавшего три победы. По два поединке выиграли Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг), дорогу которому в четвертьфинале преградил Ноэль Ван Т'Энд (Нидерланды) - обидчик по парижскому финалу.

Вместе с тем, не смог проявить себя Мамедали Мехтиев (90 кг), уступивший в первой же схватке Ивайло Иванову (Болгария). Та же участь постигла и Ушанги Кокаури (+100 кг), тогда как Орхан Сафаров (66 кг) не прошел дальше 1/8 финала. Неудачи продолжают преследовать Карамата Гусейнова (60 кг), проигрывающего в стартовом поединке на втором турнире подряд.

Поэтому, несмотря на две выигранные медали, результаты ряда наших дзюдоистов пока оставляют вопросы. Надо исправляться.