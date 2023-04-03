https://news.day.az/sport/1552182.html Азербайджанские спортсмены завоевали более ста медалей с начала года
Азербайджанские спортсмены завоевали более ста медалей с начала года
Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на престижных международных соревнованиях за первые 3 месяца текущего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство молодежи и спорта, всего за первый квартал года было завоевано 107 медалей. Из них 38 золотых, 25 серебряных и 44 бронзовых.
Отметим, что в марте азербайджанские спортсмены вернулись с международных соревнований с 70 медалями.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре