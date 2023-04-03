Азербайджанские спортсмены завоевали более ста медалей с начала года

Объявлено количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на престижных международных соревнованиях за первые 3 месяца текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство молодежи и спорта, всего за первый квартал года было завоевано 107 медалей. Из них 38 золотых, 25 серебряных и 44 бронзовых.

Отметим, что в марте азербайджанские спортсмены вернулись с международных соревнований с 70 медалями.