Отец Костомарова о состоянии сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова, рассказал о состоянии сына, передает Day.Az.

"Все нормально. Успел ли пообщаться с Романом и как его состояние? Все положительно", - приводит слова Костомарова-старшего "Матч ТВ".

О госпитализации фигуриста стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки.