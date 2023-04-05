«ПСЖ» каждый сезон выплачивает Мбаппе бонус

"Пари Сен-Жермен" выплачивает нападающему Килиану Мбаппе каждый сезон дополнительно по €60 млн за лояльность к клубу, сообщает французское издание L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такой щедрый бонус предусмотрен в контракте, который игрок сборной Франции подписал в прошлое межсезонье.

Тогда заполучить Мбаппе стремился мадридский "Реал", но "ПСЖ" смог убедить форварда остаться в Париже благодаря улучшенным финансовым условиям.

Ранее сообщалось, что Мбаппе является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Франции. Он лидирует в списке с окладом €6 млн в месяц до уплаты налогов. Вторую позицию с результатом €3,675 млн занимает 31-летний бразильский нападающий Неймар. На третьей строчке в рейтинге располагается 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, он зарабатывает в месяц до вычета налогов €3,375 млн.