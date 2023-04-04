Усик о срыве боя с Фьюри

Украинский боксер Александр Усик высказался о срыве поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит YouTube-канал "Київський торт". передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Этот бой не состоялся по ряду причин. Не смогли договориться, кто-то не пошел на выгодные для всех условия. Я считаю, что поединок с Тайсоном Фьюри состоится, но не 29 апреля", - выразил уверенность Усик. Он отметил, что во время подготовки к схватке с британцем значительно улучшил свои спортивные результаты.

30 марта промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен назвал возможные варианты переноса поединка с Усиком. "Вариант №1 - это если Усик пройдет своего обязательного претендента Дэниела Дюбуа. Тогда у нас появится шанс сделать бой в Саудовской Аравии. Второй же вариант - предложить Дюбуа отступные", - заявил Уоррен, добавив, что в случае реализации второго плана встреча боксеров может состояться в июле 2023 года.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.