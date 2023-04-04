Каждая завоеванная награда мне дорога

Каждая завоеванная награда на соревнованиях мне дорога.

Об этом сказала во вторник Trend юная спортсменка Сара Джалили, занявшая первое место на II Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в возрастной категории "детишки" (2016-2017 годов рождения), передает Day.Az.

"Ранее я принимала участие и в других соревнованиях, где тоже завоевывала медали. С каждой наградой связаны приятные, теплые воспоминания. Рада, что и сегодня смогла показать хороший результат", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Шестилетняя гимнастка призналась, что поддержать ее на соревнованиях пришла мама, которая наблюдала за ее выступлением с зрительских трибун.

"На трибунах много публики, все рады за нас, выкрикивают слова поддержки. Так приятно, что столько людей смотрят наши выступления. Моя мама тоже пришла поддержать меня, ее присутствие для меня очень важно", - добавила Сара Джалили.

Отметим, что в 4-5 апреля Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям - "детишки" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).