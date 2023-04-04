Экс-пилот Формулы-1 о предстоящем Гран-при Азербайджана

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказал мнение, что на Гран-при Азербайджана преимущество "Ред Булл" перед другими командами будет еще существеннее, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"В Баку больше поворотов, а также длинных прямых, где вступает в игру эффект DRS. Так что я верю, что в Баку у "Ред Булл" будет еще больший отрыв от других команд. Вопрос в том, кто принесет первые обновления и какими они получатся", - приводит слова Глока "Sky Sport Germany".

После трех Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 "Ред Булл" уверенно возглавляет зачет Кубка конструкторов. Австрийский гоночный коллектив набрал 123 очка. У ближайшей преследовательницы, команды "Астон Мартин", 65 баллов. Топ-3 замыкает "Мерседес" (56 очков).