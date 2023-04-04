Главный тренер "ПСЖ" оказался под угрозой увольнения

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье оказался под угрозой увольнения. Об этом сообщает L'Equipe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисту дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1. В последних встречах чемпионата ПСЖ потерпел два поражения подряд: 19 марта парижане проиграли "Ренну" со счетом 0:2, а 2 апреля уступили "Ницце" (0:1).

В феврале стало известно о недовольстве клуба работой Гальтье. Отмечалось, что советник парижской команды по спортивным вопросам Луиш Кампус связывался с португальским специалистом Жозе Моуринью с предложением возглавить клуб.

Гальтье возглавил команду 5 июля 2022 года. После 29 туров ПСЖ под его руководством занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков.