В будущем мечтаю стать известной спортсменкой, выступать на международных соревнованиях. Об этом сказала во вторник Trend юная грация Дениз Муваффаги, занявшая первое место на II Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения), передает Day.Az.

По словам воспитанницы Республиканской комплексной спортивной школы, интерес к художественной гимнастике у нее возник после того, как ее сестра приступила к тренировкам.

"Моя сестра занимается гимнастикой, наблюдая как она тренируется, старается выполнить каждый элемент, и у меня тоже возникло рвение к спорту. Тренировки мне даются легко, а на соревнованиях не было ни страха, ни волнения. Считаю, самое главное думать о своей программе", - сказала гимнастка, которая выступила в первенстве с упражнением без предмета.

Как отметила юная спортсменка, ей удалось понаблюдать за выступлениями других участниц.

"Понравились все выступления, которые я видела, мы все большие молодцы. Рада, что клуб "Оджаг Спорт" организовал такие замечательные соревнования", - добавила она.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям - "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).