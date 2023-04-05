Названы три незаменимых игрока "Барселоны"

Футбольному клубу "Барселона" потребуется совершить несколько крупных продаж игроков, чтобы поправить финансовое положение. Каталонцам необходимо заработать около 200 миллионов евро. Об этом сообщает Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство сине-гранатовых подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило футболистов, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое - это защитник Рональд Араухо, а также хавбеки Френки де Йонг и Педри. Их считают неприкосновенными.

"Барселона" не думает о продаже Марка-Андре тер Штегена, Алекса Бальде, Рафиньи, Гави, Жюля Кунде и Роберта Левандовского. Также главный тренер Хави не хочет терять Франка Кессье и Андреаса Кристенсена, хотя по ним у клуба есть предложения.

Многое указывает на то, что "Барселону" ждет перестройка в атаке. Уйти могут футболисты, зарплаты которых слишком велики для испанского клуба.

После 27 матчей чемпионата Испании "Барселона" набрала 71 очко в турнирной таблице. Отрыв от идущего на втором месте "Реала" составляет уже 12 баллов.