«Челси» установил худший результат клуба за 99 лет

Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" (0:0) в перенесенном матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Это вторая игра подряд, в которой "синие" ушли с поля без забитых мячей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После 29 туров чемпионата Англии "Челси" забил 29 мячей. Лишь в двух сезонах на счету клуба было меньше голов на этом отрезке. В сезоне-1921/1922 "Челси" отличился после 29 матчей 23 раза, а в сезоне-1923/1924 - 16.

Матч между "Челси" и "Ливерпулем" в первом круге АПЛ также завершился безголевой ничьей. В текущем сезоне АПЛ лондонцы располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Лидирует "Арсенал", набравший 72 балла.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Челси" предстоит встретиться с мадридским "Реалом". Первая игра пройдет 12 апреля. Ответная - 18 апреля.