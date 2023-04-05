Мы рассчитываем сделать шаг вперёд на гран-при в Баку

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, рад за Ландо Норриса и Оскара Пиастри, ведь в Мельбурне оба его гонщика смогли заработать очки. При этом Браун готов признать, что MCL60 - не самая конкурентоспособная машина, но команда готовит новинки уже к следующему этапу, который пройдёт в Баку в последний уик-энд апреля, передает Day.Az со ссылкой на f1news.ru.

Зак Браун: "Гонка сумасшедшая, хотя на этот раз нам немного повезло. Но в Саудовской Аравии удача была не на нашей стороне, так что мы принимаем результат, которого удалось добиться в Мельбурне. Понятно, что мы пока не на том уровне, на каком хотим быть, впереди по-прежнему много работы, но это уже что-то.

Мы очень рады за Оскара, ведь австралийский уик-энд был для него утомительным вдвойне, но теперь он может спокойно отдохнуть в самолёте, возвращаясь в Великобританию. Здорово, что обоим гонщикам McLaren удалось заработать очки, Ландо смог выжать из своей машины вообще всё, на что она была способна.

И он, и Оскар отлично справились с делом, хотя надо признать, что MCL60 пока не хватает максимальной скорости. Когда мы сможем её повысить, обгонять станет немного проще. Разумеется, постараемся сделать это уже к этапу в Азербайджане, а также добиться увеличения прижимной силы.

Но это вполне очевидные задачи, хотя не факт, что в Баку эффективность технических новинок проявится в полной мере. Скорее, это произойдёт уже на другой трассе. Вряд ли стоит ждать чудес, но мы рассчитываем сделать шаг вперёд".