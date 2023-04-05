Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" стало настоящим праздником художественной гимнастики.

Об этом сказала в среду Trend юная спортсменка Гюляр Асадова, занявшая первое место на II Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения), передает Day.Az.

9-летняя воспитанница клуба "Оджаг Спорт" отметила, что подготовка к турниру прошла для нее легко.

"Усердно занималась с тренером, мне нравится много работать над элементами программы и видеть на соревнованиях хороший результат. Счастлива, завоеванной медали", - отметила юная грация.

Гюляр Асадова рассказала, что на протяжении пяти лет занимается художественной гимнастикой.

"Художественная гимнастика была моей мечтой с первого дня как я увидела соревнования по телевизору. Упорно иду к достижению своих спортивных целей, верю, что обязательно добьюсь высоких результатов", - добавила она.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям - "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).