Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Александр Чеферин был переизбран на пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 47-м конгрессе организации, который 5 апреля прошел в Лиссабоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чеферин будет занимать должность главы УЕФА четыре года. Ранее сообщалось, что Чеферин стал единственным кандидатом на этот пост. Он занимает эту должность с 2016 года.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2022 году сборная России провела три товарищеских матча с командами из Азии - Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 против Хорватии (0:1).