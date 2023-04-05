Бывший главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике может возглавить "Челси". Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, в среду утром испанский специалист отправился в Лондон для подписания контракта с клубом. Отмечается, что соглашение могут подписать в ближайшие часы.

Напомним, "Челси" отправил в отставку своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер возглавлял "Челси" с сентября 2022 года, его контракт был рассчитан до конца июня 2027 года.

Вместе с 47-летним специалистом "Челси" одержал 12 побед, потерпел 11 поражений и восемь раз сыграл вничью во всех турнирах. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками в 28 матчах. Клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором встретится с мадридским "Реалом".