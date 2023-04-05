В моем успехе на первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике большая заслуга тренера

В моем успехе на II Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике большая заслуга тренера.

Об этом сказала в среду Trend юная грация Амина Новрузова, занявшая первое место на соревновании в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения), передает Day.Az.

10-летняя Амина Новрузова соревновалась среди гимнасток 2013 года рождения и, по ее словам, соперницы были сильные.

"Конкурентки на первенстве сильные, но я смогла показать лучший результат. Хотя вначале была взволнована, но потом собралась, выполнила все элементы и заняла первое место. Я представила два упражнения с мячом и булавами. Лучше у меня получается программа с булавами, с ними я больше работала, а вот программу с мячом стала выполнять сравнительно недавно", - отметила воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

Как отметила гимнастка, в будущем она мечтает выступать на международных турнирах.

"Мечтаю достойно представлять свою страну на международных соревнованиях. Также в будущем хочу заниматься тренерской деятельностью, прививать любовь к художественной гимнастике", - добавила она.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям - "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).