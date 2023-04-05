Организаторы Гран-при Майами дополнят искусственную гавань настоящей водой

В 2022 году в Формуле 1 дебютировал Гран-при Майами - на Международном автодроме Майами вокруг стадиона "Хард-рок" появилась среди прочих объектов инфраструктуры и гавань с яхтами. Единственный нюанс - оказалась она искусственной с имитацией водной гавани и припаркованных в ней яхт.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, необычный элемент декора получил массу насмешек со стороны болельщиков и хотя организатор Гран-при Майами Том Гарфинкел отшутился на эти претензии, к гонке 2023 года промоутеры внесли изменения. Среди доступных вариантов посещения уик-энда Формулы 1 добавился тариф Sunset Cabanas, который позволит прямо во время гонки получить доступ к реальной воде.

В районе "пристани" MIA Marina между 6-м и 7-м поворотами устроители организовали отдельную зону, в которой разместили шезлонги и бассейны - они дополнят "припаркованные" по соседству яхты. Посетителям Sunset Cabanas также предложат отдельный бар с напитками и питание по меню от известного шеф-повара Мишеля Бернштейна.