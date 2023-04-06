«Реал» разгромил «Барселону»

"Реал" вышел в финал Кубка Испании, разгромив в ответной полуфинальной встрече "Барселону" 4:0. Таким образом, мадридцы отыгрались после поражения в домашнем первом матче со счетом 0:1, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Голы за мадридцев забили Винисиус Жуниор (45+1-я минута) и Карим Бензема (50-я, 58-я с пенальти и 81-я).

Теперь в финале "Реал" сыграет против "Осасуны". Поединок состоится 6 мая в Севилье.