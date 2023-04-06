Спортдиректор «Барселоны» о возможном возвращении Месси

Спортивный директор "Барселоны" Йорди Круифф прокомментировал слухи о том, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вернуться в каталонский клуб. Его слова передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Месси - легенда в глазах всех болельщиков "Барселоны". Мы должны думать о наших матчах. Лионель экстраординарный игрок, у которого есть контракт с другим клубом и который борется за титулы. Мы были бы расстроены, если бы наш особенный игрок, у которого заканчивается контракт, говорил о других клубах", - сказал Месси.

Месси перешел в "ПСЖ" в августе 2021 года. После 18 лет в "Барселоне" аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Его контракт с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года. По информации СМИ, из-за большого сокращения зарплаты при подписании нового соглашения с французским клубом Месси намерен перейти в другую команду. Среди возможных вариантов - возвращение в "Барселону" и переезд в США в один из клубов MLS.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 13 забитых мячей и 13 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.