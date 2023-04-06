Хави о разгромном поражении «Барселоны» от «Реала»

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о поражении от "Реала" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Его слова передает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании. Конечно, это важный результат. "Реал" заслужил победу.

Людям следует помнить, что в Испании, чтобы завоевать трофей, нужно обыгрывать сильный "Реал". Если мы выиграем Ла Лигу и Суперкубок в этом сезоне, это поражение не испортит очень хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет трудно уснуть", - сказал Хави.

Игра, прошедшая 5 апреля в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Хет-триком в прошедшей встрече отметился французский нападающий Карим Бензема, забивший голы на 50-й, 58-й (с пенальти) и 81-й минутах. Еще один мяч в ворота каталонцев в концовке первого тайма отправил Винисиус Жуниор.

Первый полуфинальный матч, прошедший 2 марта в Мадриде, завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. По сумме двух встреч обладателем путевки в решающую стадию турнира стал "Реал".

В финале мадридцы сыграют с "Осасуной", которая в полуфинале одержала победу над "Атлетиком" из Бильбао.

Финал Кубка Испании пройдет на Олимпийском стадионе в Севилье.