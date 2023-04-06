Стал известен новый главный тренер «Челси»

Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

44-летний специалист согласился на краткосрочное соглашение и будет работать с клубом до конца сезона-2022/2023. В это время "Челси" продолжит поиск нового главного тренера.