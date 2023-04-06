Стало известно о давлении ПСЖ на Месси

В "Пари Сен-Жермен" оказывают давление на аргентинского форварда Лионеля Месси из-за нового контракта.

Об этом стало известно Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, советник французского клуба Луиш Кампуш хочет добиться подписания новых соглашений с игроками, угрожая тем, что ПСЖ расстанется с ними. Отмечается, что помимо Месси речь идет о Серхио Рамосе, Витиньо, Карлосе Солере, Ренату Саншеше, Фабиане Руисе, Хуане Бернате и Уго Экитике.