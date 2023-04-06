Аргентина возглавила обновленный рейтинг ФИФА
Сборная Аргентины стала лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), который был обновлен 6 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В декабре 2022 года южноамериканская сборная в третий раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче катарского мундиаля в серии пенальти национальную команду Франции.
Сборная под руководством Дидье Дешама заняла в рейтинге ФИФА второе место, на третьей позиции расположилась команда Бразилии.
В топ-10 попали также сборные Бельгии, Англии, Нидерландов, Хорватии, Италии, Португалии и Испании.
Напомним, что следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году. Хозяйками турнира впервые в истории станут сразу три сборные - США, Канады и Мексики.
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