Аргентина возглавила обновленный рейтинг ФИФА

Сборная Аргентины стала лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), который был обновлен 6 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В декабре 2022 года южноамериканская сборная в третий раз в своей истории стала чемпионом мира, обыграв в финальном матче катарского мундиаля в серии пенальти национальную команду Франции.

Сборная под руководством Дидье Дешама заняла в рейтинге ФИФА второе место, на третьей позиции расположилась команда Бразилии.

В топ-10 попали также сборные Бельгии, Англии, Нидерландов, Хорватии, Италии, Португалии и Испании.

Напомним, что следующий чемпионат мира по футболу пройдет в 2026 году. Хозяйками турнира впервые в истории станут сразу три сборные - США, Канады и Мексики.