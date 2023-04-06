«ПСЖ» готов расстаться с Месси и Рамосом

Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует устроить масштабную чистку состава по окончании текущего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации GFFN, парижский клуб может расстаться с Лионелем Месси, Серхио Рамосом, Карлосом Солером, Витиньей, Ренату Саншесом, Фабианом Руисом, Хуаном Бернатом и Юго Экитикой, если они недостаточно хорошо проведут последние девять матчей в текущем розыгрыше Лиги 1.

Отмечается, что при любом раскладе руководство "ПСЖ" не станет продавать Джанлуиджи Доннарумму, Марко Вератти, Килиана Мбаппе, Нуну Мендеша, Маркиньоса, Ашрафа Хакими и Данилу Перейра.

Напомним, что "ПСЖ" в 2023-м году выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов и Кубка Франции и продолжает борьбу лишь за победу в национальном чемпионате.

На данный момент команду возглавляет Кристофер Гальтье.