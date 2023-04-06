https://news.day.az/sport/1553185.html «Челси» объявил имя тренера до конца сезона
«Челси» объявил имя тренера до конца сезона
Лондонский "Челси" объявил о возращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера команды. Об этом "аристократы" сообщили на своем официальном сайте.
"Мы рады возвращению Фрэнка на "Стэмфорд Бридж". Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Мы хотим дать себе все шансы на успех, и Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы привести нас к финишу", - отметили владельцы клуба.
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