Турция выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032"
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Турция официально выдвинула свою кандидатуру на проведение "Евро-2028" и "Евро-2032".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий документ подписал министр молодежи и спорта страны Мехмет Мухаррем Касапоглу. Заявка будет представлена в УЕФА 12 апреля.

В документе о выдвижении кандидатуры Турции содержится информация о стадионах, местах для размещения гостей, транспортной и городской инфраструктуре.

УЕФА объявит страны, которые примут Евро-2028 и Евро-2032, в октябре этого года.