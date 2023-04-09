Мбаппе раскритиковал ролик «ПСЖ»

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в своих соцсетях резко высказался о новом рекламном ролике команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я только что посмотрел рекламный ролик по продлению клубной подписки на сезон-2023/2024. Мне никто не сообщал о целях моего разговора с собеседником. Это было похоже на обычное интервью для клуба. Я не согласен с публикацией данного видео. Вот поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. "ПСЖ" - отличный клуб и большая семья, но это не "Килиан Сен-Жермен". С любовью, Килиан Мбаппе", - написал Мбаппе.

Сегодня "ПСЖ" опубликовал видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их. В данном ролике из команды был представлен лишь один Мбаппе.