Главный тренер «Ромы» Моуриньо получил два предложения на €120 млн

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По информации источника, 60-летний специалист получил два предложения - стать наставником "Аль-Насра", в котором с января 2023 года выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, главным тренером "Аль-Ахли", или возглавить сборную Саудовской Аравии.

В случае, если Моуринью выберет один из предложенных ему вариантов, он получит долгосрочный контракт с зарплатой в €120 млн в год.

Отмечается, что у португальца будет опция расторжения трудового договора после первого сезона. Если Моуриньо примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории мирового футбола.