Преступники пытались ограбить дом Месси

Около двух ночи 6 апреля двое неизвестных попытались ограбить дом известного футболиста Лионеля Месси в Барселоне. Об этом сообщает местный телеканал Antena3.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое мужчин в черном вошли в сад у дома футболиста и попытались проникнуть в здание, но не смогли. Лица их скрывали капюшоны.

Сейчас полиция Барселоны занимается поиском преступников, которым удалось сбежать до приезда правоохранителей.

Отмечается, что это не первый случай, который произошел в жизни Лионеля Месси. Несколько месяцев назад в номер в парижском отеле, где проживал футболист, ворвались двое мужчин в масках.