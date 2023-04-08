https://news.day.az/sport/1553287.html Преступники пытались ограбить дом Месси - ВИДЕО
Преступники пытались ограбить дом Месси - ВИДЕО
Около двух ночи 6 апреля двое неизвестных попытались ограбить дом известного футболиста Лионеля Месси в Барселоне. Об этом сообщает местный телеканал Antena3.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, двое мужчин в черном вошли в сад у дома футболиста и попытались проникнуть в здание, но не смогли. Лица их скрывали капюшоны.
Сейчас полиция Барселоны занимается поиском преступников, которым удалось сбежать до приезда правоохранителей.
Отмечается, что это не первый случай, который произошел в жизни Лионеля Месси. Несколько месяцев назад в номер в парижском отеле, где проживал футболист, ворвались двое мужчин в масках.
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