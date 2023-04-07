Раскрыты детали переговоров между тренером «Барсы» Хави и форвардом «ПСЖ» Месси

Журналист Гильем Балаге раскрыл детали переговоров между главным тренером "Барселоны" Хави и аргентинским форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Месси и Лапорта не разговаривали, но очевидно, что "Барселона" готова пойти на этот трансфер. Главным двигателем в переговорах является Хави, который регулярно разговаривает с Месси.

Хави говорит аргентинцу, что его будут использовать в качестве одного из двух полузащитников перед опорным, что очень похоже на то, что Лионель делает в сборной Аргентины.

Хави думал о разных способах, чтобы использовать Месси, и каждый раз, когда Лео слышит об этом, его глаза загораются", - приводит слова журналиста "Би-би-си".