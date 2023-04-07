Стало известно о состоянии здоровья Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров проходит подготовку к плановому протезированию и пробудет в реанимации еще как минимум два-три месяца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", - рассказал источник агентству.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января 2023 года. По данным СМИ, спортсмен попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

После Костомарова госпитализировали в Коммунарку, где его подключили к ЭКМО. Сообщалось, что Костомаров перенес два инсульта. 7 февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе стопы. Позже СМИ писали об ампутации пальцев руки.