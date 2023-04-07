Дом Майкла Джордана был ограблен

18-летний житель штата Иллинойс арестован, и ему предъявлено обвинение после кражи со взломом дома легендарного баскетболиста NBA Майкла Джордана. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рейден К. Хагедорн был арестован на месте преступления и доставлен в отделение полиции, после чего ему были предъявлены обвинения в трех мелких правонарушениях: преступное проникновение в частный дом и два случая преступного повреждения имущества. После этого он был отпущен под залог.

Сара Авалос, специалист по связям с общественностью в офисе окружной прокуратуры округа Лейк, сказала, что власти не подозревают, что Хагедорн имел намерение что-то украсть из дома спортсмена, так как было повреждено только окно.

Джордан выставил дом на продажу за рекордные $29 млн в 2012 году. Помимо дома площадью 3 тыс. кв.м., построенного в 1995 году, на территории располагается гостевой дом, винный погреб на 500 бутылок и отделанный деревом сигарный салон.