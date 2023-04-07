Азербайджанский стрелок – в тройке мирового рейтинга

Международная федерация спортивной стрельбы опубликовала апрельский мировой рейтинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, лидер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Руслан Лунев в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров идет на третьем месте в табели о рангах. Именно благодаря успешного выступлению в этом виде Лунев завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате Европы, где выиграл серебро, а также стал вторым на Кубке мира в Индии.

А стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 метров он обосновался в рейтинге на 15-й строчке.

В рейтинге стендовой стрельбе можно выделить Регину Мефтахетдинову, которая в зачете по скиту расположилась на 16-й позиции.

