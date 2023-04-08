В Нидерландах ввели жёсткие меры за вмешательство в ход футбольных матчей

Голландская футбольная ассоциация KNVB ужесточила свои правила, касающиеся вмешательства болельщиков в матчи. Судья будет немедленно приостанавливать матчи, если в футболиста попадет предмет, брошенный с трибуны. А при повторении инцидента матч будет прерван. Матч также будет прекращен и не возобновится, если зритель выбежит на поле и нападет на игроков или судью, сообщает 7 апреля агентство ANP, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Эти меры были объявлены в ответ на инцидент во время полуфинала Кубка Нидерландов между "Фейеноордом" и "Аяксом", когда болельщик бросил предмет, который попал в голову полузащитнику "Аякса" Дэви Клаассену и вызвал кровотечение. Матч был приостановлен на полчаса.

Инцидент возмутил футбольные команды, KNVB и политиков, отмечает агентство.

Согласно новым правилам зрителям грозит запрет на посещение стадионов на срок от 9 до 36 месяцев, если они будут бросать на поле предметы или бутылки с жидкостью. За оскорбление людей на стадионе предусмотрена дисквалификация на срок до 9, а за зажигание фейерверков на 18 месяцев. После третьего подобного инцидента будет наложен пожизненный запрет.