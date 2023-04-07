Фрэнк Лэмпард обратился к болельщикам «Челси»

Главный тренер клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" Фрэнк Лэмпард обратился к болельщикам после возвращения в команду, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я очень благодарен тем, кто рад моему возвращению. Если кто-то не в восторге, пусть знают, что я приложу все усилия, чтобы привести команду туда, где я хочу ее видеть, и дать им команду, которой они будут гордиться.

Я играл здесь 13 лет, тренировал, у меня было много невероятных и несколько трудных моментов, но с того времени, как я присоединился к клубу много лет назад, он всегда был огромной поддержкой для меня, и я бесконечно благодарен за это", - передает слова Лэмпарда официальный сайт "Челси".

Лондонский клуб 6 апреля объявил о назначении Лэмпарда на пост тренера до конца сезона.

4 июля 2019 года Лэмпард стал главным тренером своей бывшей команды "Челси", подписав трехлетний контракт. Он являлся игроком английского клуба с 2001 по 2014 год.