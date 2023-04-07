Наша основная цель - проведение в Азербайджане чемпионатов Европы и мира по мини-футболу.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал президент федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

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