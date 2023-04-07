Наставник «Реала» Анчелотти сказал, что никогда не возглавит «Барселону»

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сказал, что никогда не возглавит каталонскую "Барселону", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы никогда в жизни не стал тренировать "Барселону", это невозможно. Ни за что. Моя история пишется здесь, в "Реале", лучшем клубе мира. Меня здесь все любят", - написал Анчелотти в соцсетях.

Напомним, "Реал" выбил "Барселону" из Кубка Испании. Игра, прошедшая 5 апреля в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Хет-триком в прошедшей встрече отметился французский нападающий Карим Бензема, забивший голы на 50-й, 58-й (с пенальти) и 81-й минутах. Еще один мяч в ворота каталонцев в концовке первого тайма отправил Винисиус Жуниор.

Первый полуфинальный матч, прошедший 2 марта в Мадриде, завершился победой "Барселоны" со счетом 1:0. По сумме двух встреч обладателем путевки в решающую стадию турнира стал "Реал".