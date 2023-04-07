В Баку пройдет Международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В Баку пройдет Международный турнир по мини-футболу, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева. В связи с турниром, организованным Федерацией мини-футбола Азербайджана, 7 апреля состоялась жеребьевка.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Федерации, выступившие на мероприятии министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов и почетный президент Федерации мини-футбола Орхан Мамедов отметили заботу и внимание к развитию спорта в стране, проведение Азербайджаном международных спортивных соревнований, поделились мнением о развитии мини-футбола в стране и проведении международного турнира по мини-футболу, пожелали командам успехов.

На мероприятии был показан фильм, повествующий о заботе и внимании, которые общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял развитию спорту. Затем была проведена жеребьевка турнира. Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, почетный президент Федерации мини-футбола Орхан Мамедов, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Азер Алиев и генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев приняли участие в церемонии жеребьевки турнира.

Турнир пройдет с 1 по 6 мая в Бакинской теннисной академии. В соревнованиях примут участие 10 команд - из Азербайджана, Турции, Казахстана, Украины, Сербии, Грузии, Чехии, Италии, Франции и ЮАР.