Чемпионат в предвкушении финалов

Нынешняя неделя определила всех участников финала чемпионата Азербайджана по волейболу. Последним счастливчиком оказался "Абшерон", который в полуфинальной серии из трех встреч обыграл "Муров" и добился права сыграть за титул с "Азеррейлом".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, еще до начала полуфиналов именно пара "Абшерон" - "Муров" привлекала к себе особенное внимание и многие специалисты были склонны думать о том, двух встреч будет недостаточно для определения победителя. Так и получилось: действующий чемпион начал серию с поражения, затем отыгрался, а в решающем поединке также склонил чашу весов в свою пользу - 3:0. И наблюдая за тем, как развивались события, стало очевидным, что слова главного тренера "Абшерона" Фамиля Агаева о победе, как о вопросе жизни и смерти, сказанные после успеха во второй матче, не были преувеличением. Потому что в каждой игре и спортсмены, и тренеры проживают маленькую жизнь со всеми ее радостями и огорчениями. А когда ставкой является выход в финал все эмоции и переживания умножаются надвое.

Теперь "Абшерону" предстоит защитить свой титул в финале против "Азеррейл". Победитель регулярного первенства в полуфинале дважды обыграл UNEC, который теперь переключится на встречи за бронзу с "Муровом". И итоговые матчи определенно таят в себе интригу, так как в чемпионате "Абшерон" уже обыгрывал соперника, причем, со счетом 3:0. Хотя общая статистика встреч в сезоне пока складывается в пользу подопечных Эльдара Юсубова.

В чемпионате мужских команд "Нефтчи" едва не перевел серию с "Хары-бюльбюль" в третий матч. После того, как дебютант лиги повел в серии, команда Парвиза Самедова смогла навязать ему борьбу в ответном поединке. Выигранная на тай-бреке третья партия вывела "Нефтчи" вперед в матче (2:1), но "Хары-бюльбюль" вначале восстановил паритет, а затем взял пятую партию (15:10), сняв вопрос о победителе пары и заработав путевку в финал. Для клуба это результат исторического масштаба, а к золотой серии аппетит наверняка разыграется еще больше.

Соперником "Хары-бюльбюль" по финалу довольно прогнозируемо стал "Муров", который в двух матчах обыграл МОИК, которому теперь предстоят встречи за бронзу с "Нефтчи". Определенно, "Муров" можно назвать фаворитом предстоящей серии, учитывая опыт больших матчей, выступление в еврокубках, сыгранный состав. Однако, в любом случае, финал начинается с чистого листа и шансы команд равны. Но не приходится сомневаться, что накал борьбы будет высочайший, а "Хары-бюльбюль" может удивить.