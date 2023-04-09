Гвардиола рассказал, почему его никогда не увольняли из команд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о массовом увольнении тренеров в клубах Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я открою вам секрет - мы выигрываем матчи. Если бы мы не побеждали, меня бы уволили. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у других. Меня не увольняют, потому что мы выигрываем много матчей.

В этой стране, когда я был моложе, всегда существовала традиция оставлять тренеров. То, что происходит сегодня с большим давлением на всех, большими инвестициями, в каком-то смысле я понимаю", - передает слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним, что в апреле "Челси" уволил Грэма Поттера, который проработал в команде меньше года, а "Лестер" - Брендана Роджерса.

До "Ман Сити" Гвардиола возглавлял "Баварию" и "Барселону". В Испании он четыре раза приводил команду к чемпионству, столько же раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Дважды команде Гвардиолы удалось выиграть Лигу чемпионов.

В Германии под его руководством "Бавария" смогла трижды выиграть чемпионат и Кубок страны.