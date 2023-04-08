Гендиректор «Аль‑Насра» рассказал о влиянии Роналду на трансферы во всей Саудовской Аравии

Генеральный директор "Аль‑Насра" Ахмед Альхамди рассказал о влиянии перехода Криштиану Роналду на трансферы в чемпионате Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прибытие Роналду является большим преимуществом для нашего чемпионата, без сомнения. Теперь договариваться с игроками стало легче, это правда. Это историческое соглашение", - передает слова Альхамди Sportskeeda.

37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, отметившись 11 забитыми мячами. "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице.