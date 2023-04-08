Стало известно о мечте Костомарова

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров заявил о желании поскорее выйти из больницы. Об этом стало известно источнику Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, изменений в состоянии 46-летнего спортсмена нет, оно остается удовлетворительным. "Роман восстанавливается и мечтает начать двигаться", - сообщил источник.

4 марта сообщалось, что олимпийский чемпион постепенно выходит из комы. До этого стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. По информации "Московского комсомольца", фигуристу ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки, а также несколько пальцев левой руки.