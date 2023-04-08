Глава УЕФА оценил неприличный жест аргентинца во время награждения на ЧМ-2022

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин оценил неприличный жест вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время награждения на чемпионате мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чеферин назвал поведение Мартинеса отвратительным и заявил, что капитан аргентинцев Лионель Месси должен был повлиять на товарища по команде. "Покажи величие, покажи, что ты не примитивен. Ты можешь быть идеальным вратарем, но если ты нехороший человек..." - посчитал глава УЕФА.

Мартинеса признали лучшим вратарем чемпионата мира 2022 года. Получив награду в виде золотой перчатки, он приложил ее к паху и потряс статуэткой в сторону камер и трибун. Позднее голкипер заявил, что показал неприличный жест на награждении из-за свиста французских фанатов.