https://news.day.az/sport/1553817.html Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" на соревнованиях во Франции
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" на соревнованиях во Франции
Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль на соревнованиях во Франции, сообщает Day.Az.
На 34-ом Международном Гран-при в городе Тье азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла второе место в многоборье.
Соревнования проходят 7-9 апреля.
Наряду с Зохрой Агамировой в соревнованиях принимает участие команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.
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