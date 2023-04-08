Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова завоевала "серебро" на соревнованиях во Франции

Член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала серебряную медаль на соревнованиях во Франции, сообщает Day.Az.

На 34-ом Международном Гран-при в городе Тье азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова заняла второе место в многоборье.

Соревнования проходят 7-9 апреля.

Наряду с Зохрой Агамировой в соревнованиях принимает участие команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной.