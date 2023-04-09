ФК «Барселона» интересуется турецким полузащитником Ардой Гюлером

ФК "Барселона" проявляет интерес к молодому турецкому полузащитнику "Фенербахче" Арде Гюлеру, как передает Day.Az об этом сообщает Relevo.

На данный момент игроку всего 18 лет.

А.Гюлер, который уже провел две встречи за сборную Турции, по прогнозам скаутов, может стать одним из величайших талантов следующего десятилетия. Несмотря на то что ему еще предстоит усовершенствовать многие аспекты в игре, у руководства "Барселоны" есть единодушное мнение относительно огромного потенциала, которым обладает игрок.

Сообщается, что Жоан Лапорта всерьез настроен на подписание молодого турка, несмотря на сложную экономическую ситуацию в клубе. По информации источника, полузащитник, стоимость которого оценивается порталом Transfermrkt в €11 млн, не покинет "Фенербахче" менее чем за €20 млн.

На данный момент на счету Гюлера три гола и три результативные передачи в 21 матче за "Фенербахче" во всех турнирах. Несмотря на то, что его родная позиция - центральный атакующий полузащитник, в некоторых случаях Арда Гюлер может сыграть и вингера.