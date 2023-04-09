Стало известно, что игрок «Реала» Вальверде сказал Баэне перед ударом
Уругвайский футболист мадридского "Реала" Федерико Вальверде ударил испанского полузащитника "Вильярреала" Алехандро Баэну после матча 28‑го тура Ла Лиги. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Матч состоялся 8 апреля в Мадриде и завершился победой гостей со счетом 3:2. По данным испанского издания, Вальверде вступил в конфликт с Баэной на автобусной парковке, после чего ударил испанца по лицу. Отмечается, что перед ударом уругваец сказал: "Что ты говорил о моем сыне на поле?"
После случившегося Баэна опроверг факт оскорблений в адрес сына Вальверде.
"Очень рад впечатляющей победе команды в таком меcте, как "Cантьяго Бернабеу", но в то же время очень огорчен агреccией, которой я подвергcя поcле матча, и удивлен тем, что обо мне говорят. Это абcолютная неправда, что я так cказал", - написал футболист в соцсетях.
Отмечается, что сотрудники "Вильярреала" записали произошедшее на видео и передали его полиции.
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