Месси побил рекорд Криштиану Роналду по голам

Нападающий французского "ПСЖ" Лионель Месси побил рекорд форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду по голам в Европе на клубном уровне, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Аргентинский нападающий забил гол в матче 30-го тура чемпионата Франции с "Ниццей" (2:0). Таким образом, для Месси этот гол стал 702-м в Европе на клубном уровне. По этому показателю он побил рекорд португальского форварда Криштиану Роналду (701). При этом Месси для этого понадобилось на 105 матчей меньше.

Месси защищает цвета "ПСЖ" с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.