https://news.day.az/sport/1553899.html Месут Озил может стать депутатом
Месут Озил может стать депутатом
Один из звездных футболистов Турции Месут Озил может стать депутатом турецкого парламента.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал Haber 7 со ссылкой на источники.
Согласно информации, Озил будет кандидатом в депутаты от Партии справедливости и развития, председателем которой является Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Отмечается, что 34-летний футболист, объявивший о своем уходе из футбола 22 марта, будет выдвинут кандидатом в депутаты от Стамбула.
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