Один из звездных футболистов Турции Месут Озил может стать депутатом турецкого парламента.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщил телеканал Haber 7 со ссылкой на источники.

Согласно информации, Озил будет кандидатом в депутаты от Партии справедливости и развития, председателем которой является Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отмечается, что 34-летний футболист, объявивший о своем уходе из футбола 22 марта, будет выдвинут кандидатом в депутаты от Стамбула.