Роналду назвал секрет успеха

Португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore назвал секрет своего успеха, передает Day.Az.

Форвард заявил, что добился всего не только благодаря упорному труду. Он посчитал, что ему сопутствовали талант, смелость, вера, страсть и желание.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в девяти матчах, отметившись 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами. "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, Роналду перешел в "Аль-Наср" 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для футболиста и его семьи.

38-летний португалец с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью игрока, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику клуба.