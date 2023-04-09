https://news.day.az/sport/1553953.html Дадашов покорил Бухарест
Чемпион в каждом весе получит право выступить на Евроиграх-2023. (ФТА)
Дадашов покорил Бухарест
Команда Азербайджана по таэквондо удачно стартовала на лицензионном турнире к Евроиграм-2023 в Бухаресте (Румыния).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию Тхэквондо Азербайджана, в стартовый день турнира Сайяд Дадашов (54 кг), одолев всех, завоевал золотую медаль и лицензию на Евроигры, которые пройдут этим летом в Кракове (Польша).
Также, Ханоглан Керимов (63 кг) остановился в шаге от финала, проиграв в полуфинале, и тем самым добыл бронзовую медаль.
Чемпион в каждом весе получит право выступить на Евроиграх-2023. (ФТА)
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